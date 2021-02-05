Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Москвичи выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Жители Москвы выбрали, как будет выглядеть вагон метро, посвященный медработникам и врачам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Для этого столичные власти провели голосование. Всего в нем приняли участие более 175,5 тыс. человек.

В результате победило оформление поезда, которое предусматривает написание слова «спасибо» на стенах поезда на разных языках мира.

За эту концепцию свои голоса отдали 33,36% избирателей.

На втором и третьем местах оказались варианты с написанием слова «спасибо» только на русском языке и дизайн, предусматривающий размещение изображения медиков и людей разных возрастов, которые держатся за руки.

Заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что такой поезд является одним из способов выразить благодарность от москвичей к врачам за их проделанную работу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.