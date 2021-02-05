Москвичи выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро

Жители Москвы выбрали, как будет выглядеть вагон метро, посвященный медработникам и врачам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Для этого столичные власти провели голосование. Всего в нем приняли участие более 175,5 тыс. человек.

В результате победило оформление поезда, которое предусматривает написание слова «спасибо» на стенах поезда на разных языках мира.

За эту концепцию свои голоса отдали 33,36% избирателей.

На втором и третьем местах оказались варианты с написанием слова «спасибо» только на русском языке и дизайн, предусматривающий размещение изображения медиков и людей разных возрастов, которые держатся за руки.

Заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что такой поезд является одним из способов выразить благодарность от москвичей к врачам за их проделанную работу.