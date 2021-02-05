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Общество. Новости

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Суд обязал новороссийский порт выплатить компенсацию за вред Черному морю

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ПАО «Новороссийский морской торговый порт» обязали выплатить компенсацию за причиненный Черному морю вред. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о выплате в размере 44,5 млн руб. было вынесено Арбитражным судом Краснодарского края по требованию Росприроднадзора.

Ведомство уточняет, что акватории был нанесен вред в виде загрязнения угольной пылью и угольной крошкой в рамках осуществляемой погрузки на причале № 6А ПАО «НМТП». В результате площадь загрязнения составила свыше 3,5 тыс. кв. м.

Также Росприроднадзор отмечает, что акватория была загрязнена нефтепродуктами. Там добавили, что ПАО «Новороссийский морской торговый порт» обратилось в суд после отказа с вынесенным ранее решением об административном штрафе в размере 150 тыс. руб., а также с заключением Росприроднадзора об оказанном вреде и нарушенном природоохранном законодательстве.

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