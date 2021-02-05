Названы даты проведения первых ЕГЭ для одиннадцатиклассников

Стали известны сроки проведения первых Единых государственных экзаменов для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект расписания Рособрнадзора.

Так, первыми экзаменами для одиннадцатикласников станут ЕГЭ по литературе, географии и химии. Они пройдут, согласно проекту расписания, 31 мая.

Кроме того, самый массовый экзамен по русскому языку планируют провести в два дня: 3 и 4 июня.

При этом ЕГЭ по математике базового и профильного уровня пройдут 7 июня. После них ожидается проведение экзаменов по физике и истории 11 июня. Завершающим станет экзамен по информатике и ИКТ, который пройдет 25 и 26 июня.

Резервными днями для проведения ЕГЭ станут 28 и 29 июня, а также 2 июля.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что в ведомстве не ожидают роста средних баллов по ЕГЭ в 2021 году.