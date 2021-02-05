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Общество. Новости

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Журналист Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, июнь 2019 года Журналист Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, июнь 2019 года

Понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили

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Свидетель обвинения Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признался в суде, что получил 2 тыс. рублей от задержавших журналиста экс-полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, на такси дали. Где-то 1,5 - 2 тыс. рублей», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что мужчина был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова.

Кузнецов рассказал в суде, что полицейский по имении Егор позвонил ему и попросил приехать и помочь с задержанием. При этом свидетель не уточнил, о каком именно преступлении идет речь.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу Голунова бывшего полицейского поместят в карцер.

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