Адвокат прокомментировал дело Навального о клевете на ветерана

Адвокат Алексей Мельников, специализирующийся на защите чести и достоинства, деловой репутации , в том числе от клеветы, в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал заседание в Бабушкинском суде по делу оппозиционера Алексея Навального, который ранее в одном из своих роликов назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других известных в России людей «продажными холуями» и «предателями».

«Информация, распространенная Навальным, в отношении ветерана Игната Артеменко действительно носила крайне оскорбительный и неприличный характер. Как известно, клевета, согласно УК РФ, — это распространение заведомо ложных сведений, в частности, о совершении лицом правонарушений или даже преступлений», — напомнил адвокат.

Мельников также обратил внимание, что «Навальный назвал снявшегося в ролике в поддержку изменений в Конституцию РФ ветерана «продажным холуем» и «предателем». «Дело в том, что, если для какого-то гражданского лица обвинение в предательстве может носить скорее оценочный характер, то в отношении военнослужащего, каковым являлся ветеран, обвинение в предательстве — это обвинение в нарушении совершенно конкретных обязательств перед своей страной, которые он взял на себя, приняв присягу. Эти сведения должны и могут быть проверены на предмет соответствия действительности», — заметил эксперт.

Адвокат считает, что «Навальный сейчас будет говорить, что он имел в виду вообще всех — там же еще и космонавт был , актер и другие лица».

«Дело в том, что сейчас рассматривается совершенно конкретное дело, то есть этот ветеран считает себя оклеветанным и считает, что про него распространены заведомо ложные сведения. Получается, что Навальный сообщил, что он имеет доказательства того, что этот человек либо во время, либо после войны совершил предательство. И суду сегодня надо выяснить, как мне кажется, есть ли у Навального доказательства, что этот ветеран предатель. Если он не сможет представить доказательства, в ситуации закрепленной в Конституции презумпции невиновности, это и будет означать, что Навальный распространил клевету», — сказал эксперт.