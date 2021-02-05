В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах

Москву ждут аномальные морозы 7-11 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

«С 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали не обогревать помещения не предназначенными для это приборами, а также не допускать перегрузки электросетей и не оставлять детей одних в помещениях с работающими обогревателями.

Ранее синоптики предупредили жителей европейский части России о мощной волне холода.