В Совете при президенте по правам человека высказались о незаконных акциях

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека высказались о незаконных акциях, которые прошли 23 и 31 января.

«Неукоснительное соблюдение закона в одинаковой степени относится как к участникам массовых акций, так и к сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что акции не могли быть согласованы из-за коронавируса. Кроме того, в Совете отметили, что выбор места для протестов «носил конфронтационный характер», что ставит под угрозу безопасность граждан.

Более того, некоторые протестующие «применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона». По предварительной информации, травмы получили 19 граждан, были зафиксированы 22 факта применения насилия к правоохранителям.

Также в Совете напомнили, что были задержаны журналисты, у которых имелись удостоверения и редакционные задания, что мешало выполнению их работы. Также задерживали правозащитников.

В заявлении констатируется нарушение регламентов работы с задержанными: они ночевали в автозаках, автобусах, отделениях полиции и неприспособленных помещениях без оформления протоколов, еды, воды и лекарств.

В Совете предложили создать условия для работы журналистов и правозащитников, обсудить смягчение карантинных мер, отсрочить исполнение постановлений судов об административных наказаниях и провести служебные проверки.

Ранее суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время акции в Москве.