Бутина отметила связь Байдена и IT-гигантов

Член Общественной палаты России Мария Бутина прокомментировала «Газете.Ru» связь между нынешней администрацией США и информационными IT-гигантами. Об этом, в частности, говорилось в расследовании американского издания Protocol.

«Нужно понимать, что американская политика, как и любая другая деятельность предполагает обратную плату за определенные услуги. Я говорила об этом еще до выборов [нынешнего американского президента] Джо Байдена, когда речь зашла о том, что информационные гиганты, так называемый бигтех, оплачивают предвыборную кампанию через суперпаки — это такие избирательные фонды, которые формируются в поддержку кандидата и якобы с ним не взаимодействуют», — отметила она.

Бутина подчеркнула, что «на деле все совершенно не так». «Именно вливание этих средств и информационная поддержка этих компаний, как мы увидели, когда банили [экс-президента Дональда] Трампа, убирали определенные твиты, — это, конечно, услуга, которую сделали Байдену, это вклад в его президентство, за который естественно предстоит заплатить», — добавила член ОП РФ.

В ответ на это, по ее мнению, американские IT-гиганты ждут сохранения своей власти при помощи законодательной поддержки. «Трамп особенно в свои последние полгода напугал информгигантов, потому что он предлагал вводить антимонопольное законодательство, предлагал расчленить мега-гигантов на большое количество мелких компаний. Для того, чтобы избежать дробления этой информационной монополии, сейчас к власти пришел Байден. И его задача теперь сохранить ту власть, которая находится в руках соцсетей, и закрепить эту власть законодательно», — считает Бутина.

Она полагает, что в случае, если Байден не оправдает надежд, он может уйти еще до возможного переизбрания. «Если он не отработает те деньги, которые были вложены в его избирательную кампанию, естественно, от него избавятся — введут нового кандидата. Байден не единственный, кто давал обязательства. Там также присутствует и его вице-президент Камала Харрис, которая публично стояла на стороне информкомпаний. Есть запасной вариант: если Байден не оправдает ожиданий, его с политической сцены по причине какой-нибудь страшной болезни уберут, а вице-президент останется руководить государством до новых выборов», — предположила Бутина.