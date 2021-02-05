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Общество. Новости

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Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

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Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZenecaтолько для возрастной группы от 18 до 55 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Отмечается, что было решено «установить максимальный возраст в 55 лет для людей, которые получат дозы вакцины против COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета в Испании».

Ожидается, что первые дозы препарата поступят в Испанию в выходные. По решению властей, первыми вакциной AstraZeneca привьются медики и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. До настоящего момента в стране использовались вакцины, разработанные консорциумом компаний Pfizer и BioNTech и компанией Moderna.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,94 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 61,3 тыс. человек. Ранее власти страны заверяли, что к началу лету рассчитывают привить от коронавируса до 20 млн человек.

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