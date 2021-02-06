В России введут ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России впервые разработали национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В документе указывается, что этот ГОСТ «устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», а также «их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты».

Также данный стандарт определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат, восстановлении утраченных документов и т.д.

Документ начнет действовать с 1 июня 2021 года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать возможности государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.