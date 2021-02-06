ВОЗ заявляет о снижении темпов распространения коронавируса в мире

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила о снижении темпов распространения коронавируса в мире. Ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что снижение числа случаев заражения коронавирусом наблюдается в ряде стран благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, прежде всего вакцинации. При этом она призвала страны, в которых снижается число случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число привившихся от коронавируса в мире превысило число заболевших. При этом он добавил, что хоть это и хорошая новость, однако три четверти прививок приходятся на 10 стран, где сосредоточены почти 60% глобального ВВП.