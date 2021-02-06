Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире в Нальчике

Женщина 1939 года рождения и 11-летний ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что спасатели узнали о пожаре в 03.57 мск в субботу, 6 февраля. Инцидент произошел в доме на улице Ингушской, огонь затронул квартиру на четвертом этаже.

В 04.22 мск пожар удалось локализовать, а в 04.32 — полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, из дома эвакуировали 40 человек.

В тушении огня были задействованы 23 человека и пять единиц техники.

Отмечается, что причиной пожара стал загоревшийся холодильник. Пенсионерка и ее внук задохнулись продуктами горения. В момент трагедии в квартире также находились внучка погибшей 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения, они были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, на месте инцидента работает следственная группа.

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