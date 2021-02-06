В Москве с начала зимы выпало больше одного метра снега

С начала зимнего сезона в Москве выпало больше одного метра снега, сообщается на официальном портале столичного правительства.

«В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега — это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре», — говорится в публикации.

Отмечается, что самым снежным оказался январь, тогда выпало 56 сантиметров осадков, однако эту цифру нельзя назвать аномально большой.

Кроме того, с начала холодного времени года были зафиксированы 29 резких колебаний температуры от положительных значений к отрицательным.

Днем ранее сугробы в Москве за сутки достигли 35 сантиметров.