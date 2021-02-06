Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки.

Речь идет о «таблетках под язык» для резкого снижения давления. По его словам, такие препараты нельзя назначать самому себе самостоятельно, так как их неправильный прием чреват инфарктом, инсультом или острой почечной недостаточностью.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что на самом деле критическое состояние наступает из-за резкого снижения давления. Он добавил, что во всем мире подобного рода таблетки запрещены для самостоятельного использования и рекомендовал убрать их из домашней аптечки.

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