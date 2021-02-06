В Москве у пенсионера нашли склад патронов от автомата и пистолета

На северо-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили в квартире у пенсионера склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

У 62-летнего москвича в квартире на улице Народного Ополчения были обнаружены и изъяты 52 предмета, похожих на боеприпасы. В ходе исследования было установлено, что 32 патрона калибра 9х18 мм являются штатными боеприпасами отечественного производства к пистолету Макарова, 20 патронов калибра 7,62х54 мм являются штатными боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию. Все патроны оказались пригодными для выстрелов.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что арсенал оружия нашли в квартире мастера Центра имени Хруничева в Москве.