Людей эвакуируют из многоэтажки в Новой Москве из-за пожара

В Новой Москве эвакуируют людей из многоэтажного жилого дома из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Возгорание произошло днем в поселке Мосрентген. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в десятиэтажном жилом доме», — говорится в пресс-службе.

В целях безопасности людей выводят из подъезда. Из загоревшейся квартиры спасли двух человек, их передали медикам для осмотра.

Источник агентства уточнил, что площадь пожара составляет 25 кв. м.

Ранее жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуировали после хлопка газовоздушной смеси.