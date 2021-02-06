В Шереметьево задержали женщину после шутки о бомбе в багаже

В аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, которая пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — сказал источник.

Правоохранители проверили ее вещи, взрывных устройств в них не оказалось.

Ранее неизвестный источник сообщил о «бомбе» на Белорусском вокзале в Москве.