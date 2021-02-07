Начальник управления Росгвардии по Дагестану приехал на место убийства экс-главы села

Начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал Магомед Баачилов прибыл к отделу полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также там находятся «необходимые силы для охраны общественного порядка».

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится Герой России, начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов», – говорится в сообщении.

Ранее бывший глава села Новокули в Дагестане был убит в одном из отделов полиции в Махачкале.

По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.