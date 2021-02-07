В Мексике конфисковали партию наркотиков стоимостью $90 млн

Мексиканские военные перехватили судно, перевозившее крупную партию наркотиков, у берегов северо-западного штата Синалоа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство военно-морского флота.

На борту судна, которым управляли два человека, было обнаружено более 2,5 тонны метамфетамина и свыше 100 тыс. таблеток фентанила.

Согласно приблизительным оценкам, общая стоимость нелегального груза на черном рынке составляет около 90 млн долларов.

Власти предполагают, что партия наркотиков принадлежала наркокартелю «Синалоа».