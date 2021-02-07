В Белоруссии задержан администратор трех протестных Telegram-каналов

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали администратора трех протестных Telegram-каналов, сообщает «БелТА».

Был задержан 28-летний неработающий житель Минска, являющийся администратором каналов «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская», указано в сообщении. Отмечается, что молодой человек признал вину, раскаялся в содеянном и оказывает содействие полиции.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед предложил внести в законодательство республики изменения, которые позволят привлекать к уголовной ответственности участников несогласованных протестных акций.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.