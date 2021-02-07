Еще 2 028 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве

За минувшие сутки в Москве выявили 2028 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает столичный оперативный штаб.

Скончались еще 64 пациента с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели 3657 человек.

За весь период пандемии в Москве зарегистрировано более 943 тысяч случаев COVID-19, более 13 тысяч человек скончались, более 847 тысяч — вылечились.

Всего в России за сутки выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.