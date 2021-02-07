Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19

Великобритания не планирует вводить паспорта вакцинации от коронавируса нового типа, сообщил министр по делам вакцинации Надхим Захави в эфире телеканала Sky News.

«Мы определенно не собираемся вводить его (паспорт вакцинации) в рамках программы внедрения вакцины», — заявил Захави.

Он добавил, что жители страны смогут получить документы о прохождении вакцинации у врача, если они понадобятся для поездок в другие страны.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Германии изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.