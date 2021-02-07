В России снизилась смертность от рака

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По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передает РИА «Новости».

Министр отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения страны в период пандемии не помешала лечить пациентов, которым необходима неотложная помощь. В частности онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу, сказал Мурашко.

По его словам, в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительное оборудование и новые препараты. Кроме того, впервые была создана вертикально интегрированная система, позволяющая отслеживать лечение больного на всем периоде лечения. Сейчас данную систему внедряют в пилотных регионах и организациях. Министр выразил надежду, что в 2021 году она станет масштабной.

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