КГБ Белоруссии предотвратил теракты в стране

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность группировки, планировавшей теракты на территории республики, передает телеканал ОНТ.

Как сообщил ведущий программы «Контуры», ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать», а для этого привезла в страну «оружие и взрывчатку с Украины».

Он рассказал, что в разных городах Белоруссии была «разветвленная сеть людей», у каждого из которых имелась «своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать». По словам журналиста, был задержан и руководитель данной группы.

В конце декабря 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали группу, которая готовила теракты.