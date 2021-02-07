В центре Гамалеи прокомментировали новые данные расследования пандемии в Ухане

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о новых данных, полученных в результате исследования происхождения пандемии коронавируса в китайском городе Ухань, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист завил, что предположения об искусственном происхождении COVID-19 не имеют под собой каких-либо реальных оснований.

По мнению Альтштейна, коронавирус нового типа, «конечно, возник естественным путем». Он выразил уверенность, что расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), скорее всего, подтвердит гипотезу ученых о естественном происхождении этого вируса.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики» во время расследования по COVID-19 в Ухане.