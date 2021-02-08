Переболевших COVID-19 предупредили о высоком риске развития туберкулеза

В Минздраве России заявили, что переболевшие коронавирусом пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, после перенесенного заболевания пациенты имеют в легких выраженные остаточные изменения в виде фиброза.

Министерство также добавило, что развитие туберкулеза может происходить до, во время и после коронавирусной инфекции.

При этом Минздрав призывает параллельно с тестированием COVID-19 человеку следует проходить обследование на туберкулез.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об обнаружении «важных улик» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».