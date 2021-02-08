Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Мощное землетрясение зафиксировали на Филиппинах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сейсмологические службы зафиксировали мощное землетрясение в южной части Филиппин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его магнитуда составила 6,1 балл. Очаг находился на глубине 44 километра. Эпицентр располагался 211 км на северо-востоке от острова Минданао в провинции Восточный Давао.

В результате землетрясения пострадали по меньшей мере три человека, все они являются жителями острова Минданао. Информация о жертвах не уточняется.

Кроме того, природное явление спровоцировало повреждение двух церквей.

Ранее в Испании произошла серия землетрясений.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.