Мощное землетрясение зафиксировали на Филиппинах

Сейсмологические службы зафиксировали мощное землетрясение в южной части Филиппин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его магнитуда составила 6,1 балл. Очаг находился на глубине 44 километра. Эпицентр располагался 211 км на северо-востоке от острова Минданао в провинции Восточный Давао.

В результате землетрясения пострадали по меньшей мере три человека, все они являются жителями острова Минданао. Информация о жертвах не уточняется.

Кроме того, природное явление спровоцировало повреждение двух церквей.

Ранее в Испании произошла серия землетрясений.