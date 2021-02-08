В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за сообщений о «минировании»

Занятия массово отменены в школах в ряде городов Дальнего востоке из-за сообщений о «минированиях». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что первыми подобные сообщения получили Сахалин и Курильские острова, где впоследствии отменили занятия в 149 школах. «Сигналы» такого рода также были направлены в ряд муниципалитетов Приморья, в Спасске-Дальнем и Спасском районе временно отказались от занятий.

Также были отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В городе Тында на севере Амурской области дети не смогут посетить школы в течение дня.

Эвакуации прошли и в школах четырех районов Чукотки, а в Красноярске приняли решение отменить занятия первой смены во всех общеобразовательных учебных заведений.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что занятия в школах Приамурья отменены из-за сообщений о минировании.