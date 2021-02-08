В Минздраве советуют пациентам с диабетом вакцинироваться от коронавируса

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от коронавирусной инфекции, если нет других противопоказаний. Об этом заявил директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с другими, более редкими вариантами болезни.

При этом людям с сахарным диабетом, у которых есть осложнения в виде диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния, лактатацидоза, тяжелой гипогликемии, не рекомендуется прививаться.

Мокрышева также добавила, что против коронавируса вакцинируют пациентов, у которых нет медицинских противопоказаний, в том числе гиперчувствительности к компоненту вакцины, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения хронических заболеваний.

В конце декабря прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о начале вакцинации пожилых и больных диабетом.