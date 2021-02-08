В Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о снятии большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«По сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов», — цитирует его РИАМО.

Глава региона отметил, что Подмосковье возвращается к «штатному режиму работы», добавив, что в настоящее время на передний план выходят вопросы экономики.

Ранее Воробьев называл условие снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье.