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Общество. Новости

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В Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о снятии большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«По сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов», — цитирует его РИАМО.

Глава региона отметил, что Подмосковье возвращается к «штатному режиму работы», добавив, что в настоящее время на передний план выходят вопросы экономики.

Ранее Воробьев называл условие снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье.

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