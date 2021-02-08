Названа причина задержания депутата от КПРФ в Саратове

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко был задержан по подозрению в административном нарушении после участия в несанкционированном митинге 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

В отношении Бондаренко составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Депутат был задержан утром в понедельник, 8 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что партия обеспечит защиту и помощь Бондаренко.