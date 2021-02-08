Берлин ответил отказом на четвертый запрос РФ по инциденту с Навальным

| Бернст Ю.

Германия ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры России по инциденту с основателем ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексеем Навальным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В частности было отказано опросить соратницу Навального Марию Певчих насчет бутылки, которую она вывезла из Томска в Германию и на которой якобы был обнаружен яд класса «Новичок». В Берлине объяснили отказ тем, что адрес Певчих на территории ФРГ неизвестен. При этом германской стороной не было предоставлено и никаких данных о результатах соответствующего токсикологического исследования, отметила Захарова.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в омскую больницу, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

Российская Генпрокуратура направила по данной ситуации первый запрос в Минюст ФРГ еще 27 августа 2020 года. Статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер дважды пообещал российскому послу в Берлине, что запросы российской стороны удовлетворят.

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что в отказе зарубежных коллег отвечать на запросы усматривается прямое намерение скрыть истинные обстоятельства произошедшего.