Суд приговорил к 13,5 года колонии экс-замглавы Спецстроя Мордовца за взятку

| Бернст Ю.

Суд в Москве вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя России, руководителю оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александру Мордовцу по делу о получении взятки в размере 32 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мордовца приговорили к 13,5 года колонии строгого режима. Ему также назначен штрафом в размере 97 144 710 руб. Кроме того, Мордовца лишили воинского звания полковник запаса и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Его признали виновным в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Другому фигуранту дела — гендиректору ООО «Строймонолит-14» Олегу Щурову назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Щуров передал Мордовцу более 32 млн руб. за помощь в заключении выгодных контрактов на строительство объектов космодрома и за общее покровительство. Компания получила деньги и товарные авансы, однако не отработав их, обанкротилась. Государству причинен ущерб более чем на 120 млн руб.

Мордовец был заместителем директора Спецстроя с декабря 2013 года по декабрь 2016 года.