Еще 15 019 случаев коронавируса за сутки зафиксировано в 84 регионах РФ

За последние сутки в России выявили минимум новых заболевших коронавирусом с 17 октября — 15 019, из них 1 464 (9,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 530 летальных исходов. Число выздоровевших превышает число заболевших более, чем на 6 700 человек — выписано в связи с выздоровлением 21 795 человек.

Всего в России с начала пандемии обнаружили 3 998 216 человек с COVID-19 в 85 регионах. Вылечились 3 493 886 человек, скончались 77 598.



Ранее стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕС.