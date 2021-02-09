Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Полиция применяет водомет, чтобы разогнать протестующих против власти военных в Нейпьидо, столице Мьянмы, 8 февраля 2021 года Полиция применяет водомет, чтобы разогнать протестующих против власти военных в Нейпьидо, столице Мьянмы, 8 февраля 2021 года

Минимум 27 человек арестованы на митинге во втором по величине городе Мьянмы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Полиция Мьянмы арестовала по меньшей мере 27 демонстрантов против переворота во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Об этом сообщает Reuters.

Две медиа-организации страны подтвердили аресты. Журналист «Демократического голоса Бирмы» (DVB) сообщил, что он был задержан из-за того, что проводил съемки на митинге. Он рассказал о применении силы по отношению к протестующим.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. Десятки тысяч граждан выступают против захвата власти военными. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее папа Римский Франциск выразил надежду на то, что политическая ситуация в Мьянме будет урегулирована в скором времени.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.