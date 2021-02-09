Минимум 27 человек арестованы на митинге во втором по величине городе Мьянмы

| Бернст Ю.

Полиция Мьянмы арестовала по меньшей мере 27 демонстрантов против переворота во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Об этом сообщает Reuters.

Две медиа-организации страны подтвердили аресты. Журналист «Демократического голоса Бирмы» (DVB) сообщил, что он был задержан из-за того, что проводил съемки на митинге. Он рассказал о применении силы по отношению к протестующим.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. Десятки тысяч граждан выступают против захвата власти военными. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее папа Римский Франциск выразил надежду на то, что политическая ситуация в Мьянме будет урегулирована в скором времени.