Песков заявил, что с протестующими в кошки-мышки играть не станут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с участниками очередных акций протеста в кошки-мышки играть никто не будет.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить, будут ли расценены предложения устроить акцию с зажженными фонариками во дворах домов как призывы к незаконным протестам.

Ранее руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил о прекращении проведения масштабных акций протеста в России.