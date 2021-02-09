Два сотрудника Северо-Кавказской таможни задержаны за покушение на взятку в 10 млн руб.

| Бернст Ю.

Двое сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержаны за попытку получения взятки в размере 10 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

Она рассказала, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями таможни, старшего дознавателя по особо важным делам таможни, а также их посредника.

В зависимости от роли каждого их подозревают по статьям «Покушение на получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Осенью суд арестовал замначальника таможни Москвы по обвинению в получении взятки в 500 тыс. руб.