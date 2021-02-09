В России делами о домашнем насилии могут заняться дознаватели

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о планах по введению дознания при рассмотрении дел о домашнем насилии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что данную форму досудебного расследования по статьям об «Умышленном причинении легкого вреда здоровью», «Клевете» и «Нанесении побоев».

«Предлагается отнести эти дела к делам частично-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание», — добавил Лебедев.

Глава ВС подчеркнул, что действующие правила предполагают, что доказательства собираются самими потерпевшими, которые не обладают полномочиями следователей и не являются юристами. По его словам, в делах о домашнем насилии жертва вынуждена собирать необходимые документы, при этом продолжает проживать с обидчиком и имея от него финансовую зависимость.