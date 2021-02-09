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Общество. Новости

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Ростовчанин скончался после операции по извлечению ручки из мозга

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Мужчина, ранее госпитализированный в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, скончался после успешной операции по ее извлечению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как рассказали в ведомстве, мужчина был доставлен в больницу из следственного изолятора. При этом пострадавший рассказывал, что повреждения нанес себе самостоятельно во время нервного срыва.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону был экстренно госпитализирован мужчина с шариковой ручкой в мозгу. Ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа, при этом она прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Врачи прооперировали пострадавшего, после чего он был переведен в реанимацию.

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