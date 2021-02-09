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Общество. Новости

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Российский регион впервые смягчил обязательный масочный режим

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщается на его сайте.

Он отметил, что данное решение начнет действовать с пятницы, 12 февраля.

Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии будут отменены ограничения, связанные с режимом работы театров, кинотеатров, культурных учреждений и общепита.

На спортивных мероприятиях разрешено находиться всем, кроме граждан старше 65 лет, и при условии заполнения площадки на 50%.

Регион также разрешил присутствие до 20 человек во время торжественной регистрации брака.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условие, при котором можно отменить масочный режим.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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