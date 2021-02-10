Венесуэла получит первую партию вакцины «Спутник V» на следующей неделе

На следующей неделе в Венесуэлу прибудут первые дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент страны Николас Мадуро.

«На следующей неделе прибывают тысячи доз вакцины «Спутник V» в Венесуэлу, первые дозы», — сказал он.

По словам Мадуро, в первую очередь будут привиты медики и работники здравоохранения, уязвимые слои населения, учителя.

Ранее стало известно, что венесуэльские медики не выявили серьезных осложнений у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях «Спутника V».

В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».