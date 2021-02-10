В МЧС ответили на сообщение о пропаже группы туристов на перевале Дятлова

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова, в настоящее время находится в Екатеринбурге и готовится вылететь в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка министерства.

В ведомстве отметили, что данная группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.

Там также сообщили, что в настоящее время в районе перевала зарегистрированы три тургруппы, но они выходят на связь со спасателями.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, связь с ней установить не удается.