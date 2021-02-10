Осужденному в России студенту из США назначили психиатрическую экспертизу

Мосгорсуд назначил психолого-психиатрическую экспертизу американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет в России за нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«По уголовному делу в отношении Тревора Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — рассказали в пресс-службе.

В среду в Мосгорсуде проходит заседание по апелляции на приговор. На нем присутствует посол США в России Джон Салливан.

Рида приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Ранее Белый дом призывал Москву освободить Тревора Рида.