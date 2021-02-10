Вакциной от коронавируса «Спутник V» привились около 2,2 млн россиян

Замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что прививку от коронавируса получили около 2,2 млн россиян. Его слова приводит «Интерфакс».

Отмечается, что обе дозы вакцины «Спутник V» получили порядка 1,7 млн человек.

Логунов считает, что по оптимистичному сценарию основную вакцинацию населения удастся провести до средины лета, достигнув тем самым 70% иммунной прослойки. Однако он не исключил и пессимистичного сценария, согласно которому, основную часть вакцинации завершат до начала осени.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19.