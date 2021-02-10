Песков назвал добавленную смертность суровой реальностью пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что добавленная смертность является суровой реальностью пандемии.

По его словам, избыточная смертность возникла практически во всех странах мира по итогам 2020 года, а уровень этой смертности выше допустимого.

Песков подчеркнул, что российская система здравоохранения сработала «эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 17,9%, при этом треть избыточной смертности обусловлена коронавирусом.