Москвича избили у бара после просьбы закурить

Жителя Москвы жестко избили у бара из-за просьбы закурить, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную полицию.

По словам 22-летнего пострадавшего, во время отдыха с друзьями в одном из баров на Новослободской улице он вышел на улицу и попросил закурить у рядом стоящей компании. В результате возник конфликт и один человек из компании избил москвича.

Молодой человек получил перелом правой скуловой кости со смещением отломков, гематому век и щек. По факту произошедшего возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что драка произошла у бара Killfish.

Ранее сообщалось об избиении двух пассажиров у станции МЦК на северо-востоке Москвы.