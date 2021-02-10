Суд в Москве заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника и руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Волкова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сказали в пресс-службе.

Волков обвиняется в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее ходатайство об аресте Леонида Волкова было направлено следственным комитетом в Басманный суд столицы.