Порядка 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому

| Бернст Ю.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 58% жителей страны, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

38% украинцев выразили доверие к главе государства.

Премьер-министру страны Денису Шмыгалю выразили доверие 12% опрошенных, 30% респондентов не слышали о нем, 54% не доверяют политику.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21% жителей страны, не доверяют — 66%, не знают такого — 7%.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не доверяют более 70% респондентов.

Ранее эксперты украинцам пообещали африканские зарплаты вместо европейских.