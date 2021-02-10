Сербия ведет переговоры по закупке «Спутник лайт»

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник лайт», заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. Об этом пишет ТАСС.

«Мы ведем переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский Институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется «Спутник лайт», — сказала Брнабич.

По ее словам, в ближайшее время в республику поступит значительная часть «Спутника V».

Ранее «Спутник V» был одобрен в Бахрейне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».