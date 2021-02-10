Европейское агентство по лекарствам не получало заявку по «Спутнику V»

Европейское агентство по лекарственным средствам не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление агентства.

«Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не получало заявку на периодический обзор или допуск на рынок вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи в России, вакцины «Спутник V», несмотря на сообщения, утверждающие обратное», — говорится в документе.

Ранее в Чехии заявили о готовности закупить «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».